Программы СГ в сферах космоса и стволовых клеток планируется запустить в 2019 году

22 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Реализацию новых программ Союзного государства, предполагающих проведение исследований в сферах космоса и использования стволовых клеток, планируется начать в 2019 году. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин сегодня в Москве на 55-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

На сессии союзные парламентарии провели "правительственный час", во время которого обсуждался ход работы по реализации основных направлений формирования и функционирования единого научно-технологического пространства Союзного государства.

По словам Александра Шумилина, на ближайшем заседании Совета Министров Союзного государства планируется утвердить программу "Интеграция-СГ". Она будет направлена на модернизацию и гармонизацию программного обеспечения систем зондирования Земли. Исполнителями программы станут Национальная академия наук Беларуси и госкорпорация "Роскосмос".

Александр Шумилин сообщил, что одобрено еще шесть концепций приоритетных научно-технических программ, перечень которых также планируется вынести на утверждение Союзного Совмина. "Программа "Стволовые клетки-2" предполагает создание новых биомедицинских клеточных продуктов на основе методик редактирования генома", - проинформировал председатель Госкомитета по науке и технологиям.

Концепция программы "Преодоление" предполагает разработку технологии преодоления устойчивости микроорганизмов к лекарственным препаратам. Еще одна программа, о которой сообщил Александр Шумилин, предусматривает разработку технических средств предупреждения природных и техногенных катастроф.

На заседании спикер Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко отметил, что Парламентское собрание впервые применило такой формат работы, как "правительственный час". По его мнению, эта форма позволит укрепить парламентское взаимодействие с правительствами Беларуси и России. Владимир Андрейченко подчеркнул, что в дальнейшем союзные парламентарии на "правительственных часах" будут рассматривать самые актуальные вопросы.-0-