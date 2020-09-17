Прохладная и ветреная погода ожидается в Беларуси 18 сентября

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 17 сентября 2020
Минск Переменная облачность +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:28 Израильский министр призвал пытающихся попасть в Украину паломников вернуться домой Общество
12:25 Ведется проверка по факту полученных ребенком травм во время несанкционированных мероприятий Происшествия
12:11 Уборочная в Витебской области почти завершена Регионы
12:03 Перечень административных процедур в службе "Одно окно" значительно расширен Общество
11:58 Шесть матчей казахстанского "Барыса" перенесены Спорт
11:57 Под Лидой фура протаранила трактор Происшествия
11:49 БУТБ готова сотрудничать с предприятиями лесной отрасли России Экономика
11:36 Прохладная и ветреная погода ожидается в Беларуси 18 сентября Общество
11:31 Короткое замыкание могло стать причиной пожара в наркоклинике Красноярска В мире
11:28 Демократия должна быть эффективной. Что не так в уличных протестах - комментарий Политика
11:25 Сборная Беларуси осталась на 87-м месте в рейтинге ФИФА Спорт
11:13 В аэропорту китайского Уханя приземлился первый за 7 месяцев международный рейс В мире
11:11 ФОТОФАКТ: Центр экологического туризма создан в Гомельском районе Регионы
11:02 Житель Столинского района лишился Br5,3 тыс. после звонков интернет-мошенников Происшествия
10:52 Число умерших среди пациентов с COVID-19 в РФ превысило 19 тыс. В мире
10:50 Венесуэла заинтересована в сотрудничестве с Беларусью в сфере воздушного транспорта Экономика
10:43 НЦСИ приглашает увидеть и обсудить фильм "Иди и смотри" с кинокритиком Культура
10:43 Трое оршанцев заплатили мошеннику более Br2,6 тыс., чтобы избежать воинского призыва Происшествия
10:30 Продажи автомобилей в Европе с начала года упали на 32% В мире
10:17 Осенние ярмарки в Бресте будут проходить каждую субботу октября Регионы
10:15 ГПК: свыше 1,2 тыс. граждан Израиля оформлено в пункте пропуска "Новая Гута" Общество
10:15 За прошедшие сутки спасатели отыскали 5 заблудившихся грибников Происшествия
10:10 В Полоцком районе браконьер напал на сотрудника природоохраны Происшествия
10:09 КГК возбудил уголовное дело в отношении сотрудников "Белтяжмаша" за уклонение от уплаты налогов Происшествия
10:08 Около 100 добровольцев включат в исследование российской вакцины против коронавируса в Беларуси Общество
10:04 Вьетнам готовит эвакуацию более 500 тыс. человек из-за приближающегося шторма "Ноул" В мире
10:03 Житель Барановичей купил психотроп и поделился им с таксистом Происшествия
09:51 Минчанин угрожал женщине убийством - возбуждено уголовное дело Происшествия
09:49 Анну Нетребко госпитализировали с коронавирусной пневмонией В мире
09:47 Cезон работы фонтанов в Минске завершится к концу сентября Регионы
Все новости
Все новости
Общество
17 сентября 2020, 11:36

Прохладная и ветреная погода ожидается в Беларуси 18 сентября

Фото из архива
Фото из архива

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прохладная и ветреная погода ожидается в Беларуси 18 сентября, объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется переменная облачность. Ночью преимущественно по северо-восточной половине, днем по востоку страны пройдут кратковременные дожди. Ветер будет северо-западный 6-11 м/с, на большей части страны порывы до 15-20 м/с.

Ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха. Ночью будет 4-10 градусов тепла, днем - плюс 8-14, по юго-западной половине Беларуси - 15-18 выше нуля.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь погода прогноз погоды
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Израильский министр призвал пытающихся попасть в Украину паломников вернуться домой
Фото из архива Перечень административных процедур в службе "Одно окно" значительно расширен
Фото из архива ГПК: свыше 1,2 тыс. граждан Израиля оформлено в пункте пропуска "Новая Гута"
Фото из архива Около 100 добровольцев включат в исследование российской вакцины против коронавируса в Беларуси
Фото из архива Минздрав получил документы для клиниспытания российской вакцины против коронавируса
Фото из архива Белорусская таможня увеличила число сотрудников в пунктах пропуска на границе с Украиной
Главное
Александр Лукашенко Семь этапов сценария по уничтожению Беларуси - Лукашенко рассказал об истинных замыслах оппонентов
"Свои интересы мы должны блюсти" - Лукашенко предложил России подумать над новыми военными учениями
Минздрав получил документы для клиниспытания российской вакцины против коронавируса
Кредитованию есть альтернатива. За новой квартирой обращайтесь к застройщикам!
Топ-новости
Демократия должна быть эффективной. Что не так в уличных протестах - комментарий
Перечень административных процедур в службе "Одно окно" значительно расширен
Освобожден от должности посол Беларуси в Латвии, Латушко и Лещеня лишены дипломатического ранга
Белорусская таможня увеличила число сотрудников в пунктах пропуска на границе с Украиной
Россия планирует предоставить Беларуси кредит на $1,5 млрд в два этапа
Температурный рекорд 72-летней давности побит в Минске
ГПК: свыше 1,2 тыс. граждан Израиля оформлено в пункте пропуска "Новая Гута"
Cезон работы фонтанов в Минске завершится к концу сентября
Венесуэла заинтересована в сотрудничестве с Беларусью в сфере воздушного транспорта
Запуск БелАЭС планируется приурочить к 7 ноября
За прошедшие сутки спасатели отыскали 5 заблудившихся грибников
Хренин и Шойгу обсудили в Минске сотрудничество в военной сфере
БелТПП разработала новые механизмы поддержки экспорта
Крупный научно-образовательный центр с участием БЕЛАЗа создается в Санкт-Петербурге
Российский политолог: оппозиция стремится обозлить белорусов и вывести их на улицы
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.