Прохладная погода ожидается в Беларуси на этой неделе

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прохладная погода, местами ночные заморозки и в основном без осадков ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Большую часть недели погодные условия на территории Беларуси будет определять скандинавский антициклон, сформированный в прохладном воздухе северных широт. Будет преимущественно без осадков, в ночные и утренние часы местами ожидаются заморозки. В конце рабочей недели на территорию нашей страны начнут поступать более влажные воздушные массы, ожидается увеличение облачности, местами пройдут кратковременные дожди", - сказали в Белгидромете.

Во вторник, 30 апреля, будет без осадков. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, по юго-западу страны - плюс 8-9, в отдельных районах Витебской, Могилевской и Минской областей ожидаются заморозки (от нуля до минус 2). Днем будет 12-18 градусов тепла.

В среду, 1 мая, будет преимущественно без осадков, лишь днем по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов выше нуля, местами по стране ожидаются заморозки (от нуля до минус 2). Днем будет 11-18 градусов тепла.

В четверг, 2 мая, будет преимущественно без осадков, лишь ночью и утром по юго-востоку страны местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, местами по Беларуси ожидаются заморозки (от нуля до минус 2). Днем будет 12-18 градусов тепла.

В пятницу, 3 мая, местами по стране пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 2-9 градусов выше нуля. Днем будет 14-20 градусов тепла, по юго-востоку - до плюс 22.-0-