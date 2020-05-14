14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прохладная погода ожидается в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На текущей неделе произошло резкое изменение характера погоды: после умеренно теплого периода наступило похолодание. Проходившие 12 мая через территорию Беларуси активные атмосферные фронты вытеснили теплый воздух за пределы страны. Отмечались осадки в виде мокрого снега, по ночам - заморозки. Сейчас фон среднесуточных температур на 3-8 градусов ниже климатической нормы", - сказали в Белгидромете.

В ближайшие трое суток существенных изменений в характере погоды не произойдет. Территория Беларуси по-прежнему останется во власти прохладных воздушных масс, поступающих с северо-запада Европы. Температурный фон сохранится пониженный, а по ночам будут отмечаться заморозки. В пятницу, 15 мая, в области повышенного атмосферного давления будет без существенных осадков. Ночью на большей части территории страны ожидаются заморозки до минус 3, местами будет 1-5 градусов выше нуля. Температура воздуха днем составит 11-17 градусов тепла.

В субботу, 16 мая, погоду в Беларуси в основном будут определять неустойчивые воздушные массы, поступающие с Балтийского моря. Ночью в северных районах, днем местами пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах по северу страны ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов выше нуля, местами прогнозируются заморозки до минус 3. Днем будет 11-18 градусов тепла.

В воскресенье, 17 мая, Беларусь будет находиться под влиянием малоактивного атмосферного фронта, продолжится поступление неустойчивой воздушной массы с Балтийского моря. Ночью по северу, днем местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах, в основном по северу, ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, местами прогнозируются заморозки до минус 2. Днем будет от плюс 9 по северу до 18 градусов тепла по югу.

В начале следующей недели атмосферные фронты, смещающиеся с Балтийского моря, будут определять в стране неустойчивую погоду с дождями и пониженным температурным фоном. В понедельник, 18 мая, ночью по северо-западу, днем местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможно усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов выше нуля. Днем будет 9-16 градусов тепла, по юго-востоку - до плюс 19.-0-

Прогноз погоды на неделю