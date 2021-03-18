18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прохладная погода с ночными заморозками ожидается в Беларуси в ближайшие дни, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В первой половине текущей недели отмечался повышенный температурный режим. Но, как и должно быть в начале календарной весны, периоды оттепели сменяются зимним характером погоды. Уже завтра в нашу страну станет поступать прохладный воздух с Северной Европы. Каких-то аномальных морозов ждать не стоит, но температурный режим вернется в рамки климата", - рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 19 марта, ночью местами, днем во многих районах пройдет кратковременный снег, мокрый снег. Ночью и утром ожидается слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется северный слабый. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, днем - от нуля до плюс 6.

В субботу, 20 марта, в день весеннего равноденствия, на погоду будет влиять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладном воздухе. Уменьшится количество облаков, в дневные часы все чаще станет светить солнце. Существенные осадки маловероятны. Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется северный, днем с переходом на западный умеренный. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов мороза, днем - от нуля до плюс 5.

В воскресенье, 21 марта, в основном сохранится влияние области повышенного атмосферного давления. Лишь утром и днем в северо-западных районах Беларуси скажется влияние атмосферного фронта, здесь пройдут кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется западный порывистый, утром и днем в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов мороза, днем - от минус 1 до плюс 6.

В понедельник, 22 марта, погоду будет формировать фронтальный раздел и неустойчивая воздушная масса, поступающая с северо-запада Европы. Снова увеличится и уплотнится облачность. Ночью на большей части территории страны, днем местами пройдет кратковременный снег, мокрый снег. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется западный с переходом на северный умеренный. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 7, днем - от минус 1 до плюс 6.

Во вторник и среду, 23-24 марта, Беларусь окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления, сформированной в прохладном воздухе. Ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется северный, северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов мороза, местами - до минус 10. Днем будет 1-8 градусов тепла.

"Как видим, с приходом календарной весны бурных весенних процессов пока не видно. Ожидаемая погода по температурному режиму на 1-3 градуса холоднее обычного", - резюмировали в Белгидромете.-0-

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