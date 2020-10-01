1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прохладная погода сохранится в Беларуси 2 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Преимущественно по юго-западной половине пройдут кратковременные дожди, в дневные часы местами возможны грозы. Ветер ожидается восточный, юго-восточный 5-10 м/с, днем в отдельных районах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов тепла, днем - 13-19 выше нуля.-0-

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