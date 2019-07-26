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Проходной балл на аудиовизуальную журналистику в БГУ составил 389

Общество 26.07.2019 | 16:43
Фото из архива
Фото из архива
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26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном университете прошло зачисление на дневную и заочную бюджетную формы обучения еще на несколько факультетов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

В частности, на группу специальностей факультета журналистики на дневную бюджетную форму по объединенному конкурсу зачислено 74 абитуриента, проходной балл составил 337 (в 2018-м - 357). Среди них два абитуриента приняты по целевому приему. На отдельные специальности и направления проходные баллы были следующими: "журналистика (направление - аудиовизуальная)" - 389 (392), "журналистика (направление - веб-журналистика)" - 382 (393), "журналистика (направление - печатные СМИ)" - 350 (368), "журналистика международная" - 359 (366). На специальность "литературная работа" проходной балл 337 (357).

На исторический факультет на группу специальностей по объединенному конкурсу зачислено 87 абитуриентов, проходной балл 286 (289). Среди них восемь абитуриентов приняты без экзаменов, девять по целевому приему. Проходные баллы на "историю" составили 317 (319), "музейное дело и охрану историко-культурного наследия" - 307 (312), "историко-архивоведение" - 288 (289), "документоведение" - 286 (289).

На специальность "культурология" факультета социокультурных коммуникаций (ФСК) принято 16 абитуриентов при проходном балле 318 (в 2018-м - 293). На специальность "прикладная информатика (направление - веб-программирование и компьютерный дизайн)" зачислено 15 абитуриентов, проходной балл 324 (331). На специальность "дизайн (направление - дизайн предметно-пространственной среды)" зачислено 4 человека при проходном балле 258 (241). На "дизайн (направление - дизайн предметно-пространственной среды) сокращенный срок обучения" - 4 абитуриента, проходной балл - 268 (263). На "современные иностранные языки" ФСК зачислено 16 абитуриентов, один из них по целевому набору. На специальность "современные иностранные языки (направление - преподавание)" проходной балл - 331 (337), а на "современные иностранные языки (направление - перевод)" - 343 (351).

На группу специальностей "русская и славянская филология" филологического факультета по общему конкурсу принято 50 абитуриентов, среди них 18 без экзаменов и 11 по целевому приему. На специальность "русская филология" зачислены только без экзаменов и целевому конкурсу. Проходной балл на специальность "славянская (славянская и русская) филология" составил 292 (249). На группу специальностей "белорусская и славянская филология" по общему конкурсу зачислено 32 абитуриента, среди них 16 без экзаменов и три по целевому приему. Проходной балл на отдельные специальности составил: "белорусская филология" - 296 (302), "славянская (славянская и белорусская) филология" - 231 (301).-0-

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Теги
абитуриенты, вступительная кампания, вузы, образование
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Виолетта Брезовская,
Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
Екатерина Диско 25 июля Тенденции развития торговой отрасли в Беларуси Пресс-конференция Игорь Старовойтов,
Валентина Масловская,
Инна Селивон,
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