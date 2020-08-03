Проходной балл на все специальности бюджета в Академии управления превысил 330

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проходной балл на все специальности бюджетной формы обучения в Академии управления при Президенте составил свыше 330, сообщили БЕЛТА в вузе.

В Академии управления подвели первые итоги приемной кампании - 2020 на специальности первой ступени высшего образования. "Исходя из количества бюджетных мест, суммарного количества баллов, набранных абитуриентами по результатам централизованного тестирования, и среднего балла документа об образовании определены проходной и полупроходной баллы. По специальности "государственное управление и право" - 350, "государственное управление и экономика" - 333, "управление информационными ресурсами" - 341", - рассказали в вузе.

Всего на дневную бюджетную форму обучения в Академию управления подано 209 заявлений абитуриентов при плане приема 100. Средний конкурс составил 2,09 человека на место. "Среди подавших документы многие добились высоких результатов при получении базового среднего образования. Так, 82 человека окончили школу с золотой и серебряной медалями (в 2019-м - 69), 11 - имеют стобалльные сертификаты по предметам ЦТ (в 2019-м - 6), 15 - представили аттестаты со средним баллом 10. Три абитуриента являются победителями республиканских олимпиад (в прошлом году таких было 2). Кроме того, среди абитуриентов 88 выпускников лицеев и гимназий. Регионы представляют 78% зачисленных абитуриентов", - отметили в Академии.

Прием документов на платную форму обучения продолжится до 15 августа.-0-