Происходящие в Беларуси события имеют все классические признаки цветной революции - Бондарь

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Происходящие в Беларуси события имеют все классические признаки цветной революции. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал министр культуры Юрий Бондарь.

"Происходящие в Беларуси события имеют все классические признаки цветной революции. Один из них - противопоставление "беззащитных и мирных" "сильным и агрессивным". Но эта полярность стала приобретать гротескные черты. Мы уже столкнулись не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов. Выведут толпу на проезжую часть, спровоцируют - и убегают, причем быстрее всех остальных. Оттуда наблюдают за тем, как их "заложники" попадают в спецтранспорт. Сложно поверить (и объективные цифры это подтверждают), что в нашей родной Беларуси, которая известна своей мощной социальной политикой, вдруг все бы почувствовали себя униженными и оскорбленными. Этого нет - раскручивается нужный образ для воздействия на широкие слои населения", - сказал Юрий Бондарь.

Министр подчеркнул: "Посмотрите, сколько средств государство вложило в культуру, образование, спорт. Именно эти, реальные успехи прошлых лет - обеспечение стабильности, высокого уровня социальной защиты, мира и благополучия, должны перевесить все провокационные призывы".-0-