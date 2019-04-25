Происшествия в учебных заведениях подталкивают общество к развитию школьной медиации - Мицкевич

25 апреля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Трагические происшествия, имевшие место в учреждениях образования в разных странах мира, подталкивают общество к внедрению и распространению служб школьной медиации. Такое мнение высказал заместитель главы Администрации Президента, председатель Белорусского республиканского союза юристов Валерий Мицкевич во время II Международного фестиваля школьников и студентов "Медиация будущего", передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению Валерия Мицкевича, это мероприятие является крайне важным и своевременным. "Сказать, что тема очень актуальна, - ничего не сказать. К сожалению, у нас тоже в последнее время в школах имели место трагические происшествия, что еще раз подчеркивает необходимость поощрять общественную инициативу по развитию медиации", - сказал он.

Заместитель главы Администрации Президента отметил, что медиация для Беларуси - явление достаточно новое. "Лет семь-восемь назад мы с трудом такое слово выговаривали, а сегодня оно звучит все чаще и даже становится одним из способов разрешения в том числе уголовных конфликтов", - добавил он.

По словам Валерия Мицкевича, ранее было принято считать, что в основе развития общества обязательно должен быть заложен конфликт, борьба. "Но сегодня мы с вами уже с высоты исторического опыта знаем, что развитие через противоречие возможно только тогда, когда конфликтующие стороны в состоянии рационально подходить к спорам, действенно, ответственно и разумно. Так получается, к сожалению, не всегда", - констатировал он.

Особенно часто конфликты возникают в детских коллективах. Молодежи кажется, что мир вращается вокруг них. Им свойственно не соглашаться с привычным укладом, экспериментировать, настаивать на своем. "Такое поведение в итоге приводит как к появлению новаторских идей, так и к возникновению споров. К сожалению, школьные конфликты бывают очень жесткими, травматичными. Поэтому Белорусский республиканский союз юристов со своей стороны выступал и будет выступать за цивилизованное урегулирование проблемных ситуаций через уважительный диалог и сотрудничество на полноправной основе", - подчеркнул Валерий Мицкевич. Для этого с 2015 года в Беларуси ведется работа по созданию школьных служб медиации.

"Распространение новых подходов способствует воспитанию подрастающего поколения в духе мирного разрешения любых разногласий, взаимного уважения, признания чужого мнения, повышает культуру социальной коммуникации, прививает детям и подросткам чувство ответственности за свои поступки и их последствия, - отметил замглавы Администрации. - Дальнейшее внедрение медиации снизит риски социопатического поведения среди молодых людей, даст им возможность раскрыть свой потенциал, будет способствовать формированию таких качеств, как инициативность, самостоятельность и человечность".

В прошлом году в Минске прошел первый фестиваль юных медиаторов. В этом году проходит второе такое мероприятие, к инициативе присоединяется все больше школьников, студентов, педагогов, обладающих широким кругозором, гибким мышлением и умеющих находить нестандартные решения.

В начале этого года при поддержке Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) начат пилотный проект "Гуманный подход к каждому ребенку в интересах будущего гуманного общества". "Он направлен на использование восстановительного правосудия в отношении несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. В марте он был одобрен главой государства и правительством. То есть вопросам развития медиации в Беларуси оказывается внимание на самом высоком уровне, и это дает свои результаты", - обратил внимание Валерий Мицкевич.

Всестороннюю поддержку со стороны государства развитию медиации отметил и представитель Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) Рашед Мустафа Сарвар. Он обратил внимание, что в этом году во всем мире отмечается 30-летие Конвенции по правам ребенка и Беларусь одной из первых стран подписала и ратифицировала этот документ, а сейчас придает большое значение его имплементации.

Представитель ЮНИСЕФ выразил надежду, что с развитием системы медиации будет снижаться число подростков, которых из-за проблем с законом направляют в специальные учреждения. "Применение школьной медиации помогает своевременно урегулировать конфликты среди учащихся, педагогов, родителей, служит профилактикой правонарушений, создает образовательную среду в школах. Мы убеждены, что лишение свободы является крайней мерой. ЮНИСЕФ в сотрудничестве со всеми партнерами всех уровней решительно настроен в этом году продвигать концепцию ювенальной юстиции для несовершеннолетних и, конечно, медиацию", - сказал Рашед Мустафа Сарвар.

II Международный фестиваль "Медиация будущего" проходит сегодня в Минске с участием около 200 школьников и студентов из Беларуси и России. Спикерами выступают сами школьники и учащиеся, которые представляют видение школьной медиации, пользу ее применения, эффективные методы выявления проблемных ситуаций и пути разрешения конфликтов. На взрослой секции выступают специалисты с большим опытом практической медиации, представители образовательной среды Беларуси. Завершится фестиваль посадкой ивы - символа форума. Организаторами мероприятия выступили Центр "Медиация и право", Белорусский республиканский союз юристов при поддержке Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси.-0-