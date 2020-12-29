Произвести российскую вакцину на "Белмедпрепаратах" планируют к концу февраля - началу марта

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Произвести российскую вакцину в РУП "Белмедпрепараты" планируют к концу февраля - началу марта, сообщил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я думаю, конец февраля - начало марта", - сказал Дмитрий Пиневич, отвечая на вопрос, когда будет получена вакцина, производство которой локализуют в Беларуси. Что касается объемов, то "это будет исчисляться сотнями тысяч, я надеюсь", отметил министр и добавил, что этот белорусско-российский проект взаимовыгоден с разных сторон.

"Во взаимодействии с российскими партнерами мы работаем над выпуском готовых форм вакцины на мощностях наших фармпредприятий. Секрета большого нет, это будут "Белмедпрепараты" - наше ведущее предприятие, имеющее промышленные мощности, свой научный потенциал, а также длительные и продуктивные связи, опыт кооперации, взаимодействия с российской стороной", - отметил Дмитрий Пиневич.

Сегодня в Беларуси началась массовая вакцинация населения Беларуси российской вакциной против коронавируса "Спутник V". Первыми будут вакцинированы медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми. Вакцинация будет проводиться в добровольном порядке.

Дмитрий Пиневич

Что касается медицинских работников, то первыми вакцину получат те, кто работает в красных зонах, службе скорой помощи, контактных бригадах поликлиник. По словам министра, набрать желающих не составило проблем. Как отметил Дмитрий Пиневич, наиболее целесообразно стартовать именно с амбулаторного звена и службы скорой помощи, где риски "не меньше, а может, даже больше".

До конца весны в Беларуси планируют вакцинировать от COVID-19 1,2 млн человек. На первом этапе - 200 тыс., на поставку такого объема вакцины подписаны контракты. В дальнейшем потребности страны будут закрыты благодаря как прямым поставкам, так и выпуску вакцины на белорусском фармпредприятии.

Министр отметил, что многие вакциноуправляемые инфекции были забыты человечеством во многом благодаря прививкам. Вакцинацию против коронавирусной инфекции внесут в национальный календарь прививок, она будет носить добровольный характер.

Дмитрий Пиневич также добавил, что работа с российскими коллегами в этом плане является наиболее комфортной, исходя из того, что у специалистов двух стран протоколы оказания медицинской помощи и подходы к вакцинации во многом совпадают.

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев поблагодарил белорусских эпидемиологов, инфекционистов за профессиональную оценку вакцины "Спутник V".-0-

Дмитрий Мезенцев

Фото Андрея Покумейко