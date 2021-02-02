2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производственную практику в подразделениях МЧС пройдут 43 будущих спасателя. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Беларуси Андрей Садовский.

"Производственная практика выпускного курса факультета техносферной безопасности Университета гражданской защиты МЧС стартовала в подразделениях МЧС страны. 43 будущих спасателя в течение месяца пройдут стажировку в должностях старшего инженера отдела нормативно-технической работы и предупреждения чрезвычайных ситуаций областных и Минского городского управлений МЧС. Стоит отметить, что среди них один обучающийся из Азербайджана. Он стажируется в Минском гарнизоне МЧС", - рассказал Андрей Садовский.

Цель практики - приобретение и закрепление профессиональных навыков и умений по реализации функций и задач, возложенных на органы государственного пожарного надзора при осуществлении нормативно-технической работы.

Во время практики курсанты изучат порядок реализации компетенции органов государственного пожарного надзора, планирования деятельности и ведения служебной документации при осуществлении нормативно-технической работы, а также освоят порядок реализации органами государственного пожарного надзора законодательства о контрольной (надзорной) деятельности, ознакомятся с информационными ресурсами, применяемыми в деятельности органов государственного пожарного надзора при осуществлении нормативно-технической работы.

Кроме того, будущие спасатели приобретут практический опыт применения организационных и административно-принудительных мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, а также ознакомятся с порядком осуществления нормативно-технической работы при осуществлении административных процедур по заявлениям физических и юридических лиц.-0-

Фото Университета гражданской защиты МЧС