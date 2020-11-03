Производственный туризм может стать "фишкой" Беларуси - Минспорт

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производственный туризм может стать "фишкой" Беларуси, сообщила сегодня журналистам директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович, передает корреспондент БЕЛТА.

"В нашей стране это может стать "фишкой". В какой-то степени так уже есть. Но есть технические моменты, которым нужно придать огранку, и мы над этим, конечно, в ближайшие годы будем работать", - сказала Ирина Воронович.

По ее словам, предприятия заинтересованы, чтобы проводились эти экскурсии, причем не только на русском, но и на английском языке. Интерес к производственному туризму есть не только в Минске, но и в регионах. Экскурсии предлагают МТЗ, "Коммунарка", ювелирный завод ZORKA, БЕЛАЗ и другие предприятия.

Сейчас в Минспорта прорабатывают механизмы, чтобы еще больше заинтересовать организации в увеличении потока туристов.

Заместитель директора - начальник отдела маркетинга Национального агентства по туризму Лихимович Елена в свою очередь считает, что развитие производственного туризма для предприятий означает не столько дополнительную прибыль, сколько возможность для продвижения и рекламы. "Через производство мы можем отлично рекламировать свою страну", - добавила она.-0-

Экспорт туруслуг Беларуси из-за пандемии снизился примерно на 60%

Белорусы на фоне COVID-19 вместо заграницы стали чаще отдыхать в агроусадьбах - Минспорт