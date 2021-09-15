Производство гранулированных удобрений на экспериментальной базе "Свислочь" увеличат вдвое

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство комплексных гранулированных органоминеральных удобрений (КГУ) на экспериментальной базе "Свислочь" Института природопользования НАН Беларуси планируется увеличить с 500 т в год до 1 тыс. т. Об этом шла речь сегодня на встрече председателя Государственного комитета по науке и технологиям Александра Шумилина с руководством предприятия, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Для достижения этих показателей выполняются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по совершенствованию энергоэффективных технологий производства нового поколения гранулированных и порошковидных форм органоминеральных удобрений комплексного действия на основе торфа и натуральных органических отходов. Будут созданы новые формы органоминеральных удобрений. Планируется выполнить регистрационные испытания с кукурузой, сахарной свеклой и ячменем. "К слову, в настоящее время ряд удобрений уже прошел двухлетний цикл испытаний и включен в государственный реестр разрешенных к применению на территории Беларуси под овощные культуры и картофель для АПК и в качестве товаров массового спроса. Получены соответствующие сертификаты", - отметили в пресс-службе ГКНТ.

Кроме того, бизнес-план проекта предусматривает капитальный ремонт с элементами модернизации здания участка и пилотной установки, создание инфраструктуры производства (энерго-, тепло-, водообеспечение, вентиляция, пожарная и экологическая безопасность).

Экспериментальная база "Свислочь" была создана при Институте торфа АН БССР. Специалисты базы разработали и произвели более 400 единиц экспериментального оборудования (транспортеры, загрузчики, дозаторы, газогенераторы, линии сушки, оборудование для гранулирования, брикетирования, кормопроизводства, аэраторы-смесители компостов). В 2017 году экспериментальную базу присоединили к Институту природопользования НАН. В 2019-м завершен инновационный проект по разработке экспериментальной пилотной установки и усовершенствованию технологии получения комплексных органоминеральных гранулированных удобрений пролонгированного действия на основе торфа. Проект финансировался за счет средств Республиканского централизованного инновационного фонда.-0-