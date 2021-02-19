Во время встречи самолета из Пекина с гуманитарным грузом

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство китайской вакцины против коронавируса могут локализовать в Беларуси, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич во время торжественной встречи самолета из Пекина с гуманитарным грузом, передает корреспондент БЕЛТА.

Самолет из Пекина с 100 тыс. доз вакцины от коронавируса приземлился сегодня в Минске. По словам министра, "это крайне важный для нас момент и лишь первый этап во взаимодействии с китайскими коллегами по поставке вакцин и возможной локализации".

Дмитрий Пиневич заметил, что "вакцина очень хорошая, она инактивированная". По механизму действия она отличается от российской, которая сейчас закупается и планируется к производству в Беларуси. "Наша стратегия - иметь пул вакцинных препаратов, которые позволят в полной мере ответить на эпидемические вызовы, которые есть в республике", - добавил он.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Беларуси Се Сяоюн и министр здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Пиневич во время встречи

Китайская сторона предоставила вакцину безвозмездно в продолжение договоренностей Президента Беларуси Александра Лукашенко и Председателя КНР Си Цзиньпина, достигнутых во время телефонного разговора 26 января 2021 года. Министр также отметил важнейшую роль правительств и посольств двух стран.

"Беларусь первой из стран поставила гуманитарный груз, когда пандемия затронула Китай. Когда эпидемическая ситуация начала развиваться в Беларуси, мы ощутили мощнейшую поддержку наших китайских друзей. Из 20 крупнейших городов, провинций, автономных округов к нам в страну поступала помощь в виде изделий медицинского назначения, защитных костюмов, тест-систем", - отметил Дмитрий Пиневич. Такое сотрудничество он назвал "одной из ярких страниц, подтверждающих стратегические взаимоотношения между двумя нашими государствами".

Посол Китая в Беларуси Се Сяоюн заметил: гуманитарная помощь предоставляется в знак дружеских чувств к белорусскому правительству и народу. "Надеемся, что китайская вакцина, эффективность и безопасность которой подтверждены многими странами мира, может сыграть активную роль в борьбе белорусских людей с эпидемией", - сказал он.

Совместное противостояние пандемии стало ярким моментом сотрудничества Китая и Беларуси, добавил посол.

Нынешняя помощь Китая белоруской стороне - шаг по реализации важного заявления Председателя КНР Си Цзиньпина о том, чтобы сделать вакцины глобальным общественным благом. Се Сяоюн напомнил: Китай решил предоставить международному механизму COVAX под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 10 млн доз вакцин от коронавируса.

Сейчас Китай экспортирует вакцину от COVID-19 в 22 страны и еще более 40 стран стоят в очереди, чтобы ее купить.

Вакцина производства "Синофарм" является первой одобренной в Китае для выхода на рынок Государственным фармацевтическим управлением КНР и уже активно применяется внутри страны. По оценкам китайской стороны, вакцина от коронавируса COVID-19, разработанная компанией "Синофарм", при испытаниях показала 79,34% эффективности.-0-

Самолет из Пекина с гуманитарным грузом

Фото Рамиля Насибулина