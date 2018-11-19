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Производство по утилизации конденсаторов с ПХБ планируется создать в Беларуси

Общество 19.11.2018 | 13:44

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется создать производство по утилизации отходов, содержащих полихлорированные бифенилы, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут, передает корреспондент БЕЛТА.

"Минприроды особое внимание уделяет работе по ликвидации оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы (ПХБ). Сегодня в Беларуси 40 тыс. силовых и 14 тыс. малогабаритных конденсаторов, 280 силовых трансформаторов, 6 тыс. емкостей с ПХБ. Планируется строительство небольшого производства по уничтожению ПХБ. На это мероприятие планируем привлечь около $1,5 млн по проекту технической помощи", - сказал Александр Корбут.

Беларусь с 2004 года является стороной Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях (СОЗ) и последовательно выполняет взятые на себя обязательства. Согласно конвенции наша страна обязана до 2025 года завершить эксплуатацию всего ПХБ-содержащего оборудования, а до 2028 года территория Беларуси должна быть полностью очищена от ПХБ.

В Поставском, Городокском, Верхнедвинском, Петриковском и Дрибинском районе есть подземные хранилища непригодных пестицидов. Также данные отходы находятся на складах, принадлежащих предприятиям АПК. "Проведена работа по привлечению технической помощи. В Беларуси реализуется проект по устойчивому управлению стойкими органическими загрязнителями, химическими веществами. Например, сегодня на территории Беларуси нет собственной переработки пестицидов. В Чечерском районе на базе КУП "Комплекс по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов Гомельской области" будет создано производство по уничтожению пестицидов, для этого мы планируем привлечь техническую помощь в размере около $4,5 млн. Привлечены международные консультанты, которые должны предложить нам в ближайшее время новейшую технологию по уничтожению пестицидов. Ожидаем, что предприятие будет построено в 2019 году", - отметил замминистра.

Предполагается, что к 2022 году благодаря реализации проекта в Беларуси будут ликвидированы захоронения непригодных пестицидов.-0-

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Теги
Министерство природных ресурсов, отходы, производство, экология
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