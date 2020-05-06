Производство расходных материалов для учреждений здравоохранения организовали в БГУ

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты и сотрудники БГУ организовали производство расходных материалов для учреждений здравоохранения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Инициатива принадлежит третьекурсникам механико-математического факультета Александру Кузнецову и Александру Спеваку. Идею поддержала администрация вуза и предоставила четыре 3D-принтера для печати различных деталей аппаратов искусственной вентиляции легких и средств индивидуальной защиты.

"За несколько дней выпущено около 200 увлажнителей кислорода и 40 держателей для медицинских масок. Все они были переданы в 10-ю городскую клиническую больницу и Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска. Также в данный момент по просьбе медработников производятся адаптеры для снорклов - герметичных масок, используемых для искусственной вентиляции легких, обсуждаются условия изготовления защитных медицинских щитков с использованием лазерного резака", - рассказали в пресс-службе.

Деятельность команды исключительно благотворительная. Все расходы на закупку материалов для выпуска моделей взяли на себя проявившие инициативу студенты. Финансово ребят поддержали также обучающиеся юридического факультета БГУ. В настоящее время студенты продолжают принимать заявки от учреждений здравоохранения со всей страны. Команда заинтересована в увеличении производства и готова разрабатывать модели на заказ. Поэтому студенты ищут сотрудников медицинских учреждений, нуждающихся в каких-либо моделях, и волонтеров с личными 3D-принтерами, желающих присоединиться к инициативе. Волонтерам будут предоставлены все необходимые для печати модели и материалы.-0-