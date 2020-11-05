Производство российской вакцины от коронавируса может быть налажено на "Белмедпрепаратах"

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство российской вакцины от коронавируса может быть налажено на Республиканском унитарном предприятии "Белмедпрепараты". Об этом сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк по итогам совещания у главы государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Площадку (для производства вакцины. - Прим. БЕЛТА) практически согласовали - это "Белмедпрепараты". Теперь идет отработка передачи, трансфера технологий. Какая будет вакцина, технология - этот разговор идет уже непосредственно между специалистами (Беларуси и России. - Прим. БЕЛТА)", - сказал замминистра.

Он напомнил, что сейчас продолжаются клинические испытания российской вакцины, они идут в том числе и в Беларуси. Только после их завершения и подтверждения безопасности вакцины можно будет говорить о сроках начала массовой вакцинации от коронавируса.

При отсутствии действенных защитных средств Борис Андросюк еще раз обратил внимание на необходимость соблюдения рекомендаций врачей по профилактике заражения коронавирусной инфекцией. В первую очередь это ношение масок и соблюдение социальной дистанции. "Если в первую волну все люди понимали это и принимали, то вы, наверное, сами заметили, что сейчас почему-то это прекратилось. Хотя если 2 человека носят маски, то вероятность заражения снижается на 75%", - подчеркнул представитель Минздрава. Для отдельных категорий работников необходимость ношения масок закреплена постановлением Минздрава. Всех остальных врачи призывают делать это добровольно. "Нужно, чтобы мы в конце концов вспомнили, что это эпидемия и надо защищать себя: носить маски в общественных местах, транспорте, социально-культурных объектах, соблюдать социальное дистанцирование в 1-1,5 м, максимально ограничить совещания, собрания в очном формате", - подчеркнул замминистра.

Отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА о возможном продлении школьных каникул, он сказал: "Пока не планируется, но это будет решаться по мере развития эпидемии".

Борис Андросюк также рассказал, что во время совещания Президент поручил дополнительно проверить оснащенность медучреждений оборудованием для лечения больных с коронавирусной инфекцией и его исправность. "Парка ИВЛ у нас достаточно, и кислородных точек тоже (их число нарастили вдвое начиная с марта этого года), акцентировалось внимание на безопасности. Уже ведутся проверки", - проинформировал замминистра.

Как сообщалось, возможность организации в Беларуси производства российской вакцины от коронавируса обсуждалась накануне во время телефонного разговора Александра Лукашенко и Владимира Путина. "В части противодействия инфекции речь шла об организации производства вакцины в Беларуси, передаче российских технологий и технологического процесса для данного производства. Это предложение белорусского лидера было поддержано российским коллегой", - рассказали БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.-0-