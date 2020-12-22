22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство российской вакцины в Беларуси планируют начать во втором квартале 2021 года. Об этом рассказал сегодня журналистам генеральный директор республиканского унитарного предприятия "Управляющая компания холдинга "Белфармпром" Сергей Казакевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается локализации производства (иностранной вакцины в Беларуси. - Прим. БЕЛТА), этот этап сегодня находится в достаточно серьезной степени проработки. Мы планируем, что производство будет организовано уже в 2021 году на нескольких площадках и процесс вакцинации будет вестись в том числе с использованием вакцины, изготовленной в Беларуси", - рассказал Сергей Казакевич.

По его словам, для производства вакцины (скорее всего, это будет российская "Спутник V") будут задействованы две площадки "Белмедпрепаратов" в Минске и мощности витебского предприятия "БелВитунифарм". "Эти три площадки начнут работу одна за одной. Я планирую, что одна начнет работать где-то во втором квартале, следующая должна заработать по итогам третьего квартала, третья - к концу года", - пояснил директор холдинга.

Сергей Казакевич отметил, что белорусские фармацевтические предприятия раньше не занимались промышленным производством вакцин, поэтому их придется оснащать новым оборудованием. "Мы благодарны нашим российским партнерам за то, что они вместе с нами вступят в эти проекты. Мы получим опыт, технологии и в дальнейшем сможем реализовывать более масштабные проекты в этой сфере", - добавил он.

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел совещание по вопросам разработки и производства в стране вакцин от коронавируса. Глава государства отметил, что производство иммунологических препаратов такого уровня - абсолютно новая для Беларуси задача, но потенциал у отечественных ученых есть. "Есть ученые, есть наработки, есть школа - надо этим заниматься", - подчеркнул он.

"Однако вне зависимости от того, выйдем ли мы на производство вакцины в разумные сроки или нет, хочу, чтобы общество знало: страна будет обеспечена вакциной и каждый желающий сможет иметь к ней свободный доступ", - сказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, в первую очередь будут привиты наиболее уязвимые слои населения: пожилые люди, медики, учителя, торговые работники. "Для этого мы всегда найдем средства, и обязаны это сделать", - подчеркнул глава государства.-0-

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