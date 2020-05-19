Пройти репетиционное тестирование онлайн можно на сайте РИКЗ

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сайте Республиканского института контроля знаний предоставлена возможность поучаствовать в третьем этапе репетиционного тестирования в электронном формате. РИКЗ обращает внимание абитуриентов на то, что предварительной регистрации для тестирования в режиме онлайн не требуется. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

Репетиционное тестирование организуется по 15 учебным предметам за курс общего среднего образования: русский, белорусский язык, физика, математика, химия, биология, иностранный язык (английский, немецкий, испанский, французский, китайский), история Беларуси, обществоведение, география, всемирная история (Новейшее время).

Для участия абитуриентам необходимо, как и ранее, зарегистрироваться в своем личном кабинете на сайте РИКЗ, при этом можно будет воспользоваться одной или несколькими свободными оплатами, которые были возвращены при отмене ранее запланированных сеансов репетиционного тестирования, или произвести оплату посредством системы "Расчет" (ЕРИП).

Услуга по прохождению третьего этапа репетиционного тестирования онлайн доступна на сайте РИКЗ с 19 мая в течение достаточно длительного времени, чтобы все желающие могли ею воспользоваться.-0-