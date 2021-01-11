Прокуратура Гродненской области потребовала устранить нарушения в садоводческих товариществах

Фото прокуратуры Гродненской области

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органы прокуратуры Гродненской области проверили соблюдение земельного и природоохранного законодательства в садоводческих товариществах и установили многочисленные нарушения. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области. В ходе проверки в садоводческих товариществах Гродненского, Лидского, Мостовского, Слонимского, Ошмянского, Сморгонского районов и Гродно выявлены земельные участки, которые длительное время не использовали либо использовали, но в иных целях, не связанных с их прямым назначением. Большинство таких фактов зафиксировано в Гродненском районе. Например, из 296 сформированных земельных участков в садоводческом товариществе "Софиево" около 100 длительное время не использовалось. На них произрастала исключительно сорная растительность, а деревянные домики и металлические вагончики полуразрушены. Земли садоводческих товариществ "Юность-80", "Вишня", "Пионер", "Пионер-80" заполонило опасное для сельхозугодий растение - золотарник канадский. Как оказалось, органы управления товариществ самостоятельно не выявляли нарушения землепользования и предоставленные законом полномочия по принятию мер воздействия к гражданам вплоть до их исключения из числа членов товариществ не использовали. Местные исполкомы в соответствии со своей компетенцией деятельность садоводческих товариществ контролировали ненадлежащим образом. Во многих из них не обеспечено хранение отходов потребления в разрешенных для этого местах. Часто не были оборудованы площадки и отсутствовали контейнеры для раздельного сбора отходов. Кроме того, не все товарищества заключили договоры с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями на оказание услуг по удалению отходов. В итоге образовавшийся мусор, в том числе строительный, своевременно не вывозился, а складировался за пределами земельных участков и в лесных массивах. В большинстве товариществ области не изменяли и не дополняли согласно законодательству уставы и правила внутреннего распорядка, что привело к невозможности оперативно разрешить возникающие проблемы и спорные ситуации. По результатам проверок территориальные прокуроры внесли в районные исполнительные комитеты и садоводческие товарищества 13 представлений. А прокуратура Гродненской области направила представление об устранении нарушений земельного и природоохранного законодательства в Гродненский облисполком.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!