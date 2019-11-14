Прокуратура напоминает об ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поддавшись на призывы принять участие в несанкционированном массовом мероприятии, граждане рискуют нарушить законодательство. Об этом БЕЛТА сообщил прокурор Минска Сергей Хмарук в связи с тем, что в последнее время в интернете размещаются различного рода обращения с призывами принять участие в собрании, митинге, уличном шествии или демонстрации.

Прокурор напомнил, что меры ответственности за нарушение порядка проведения массовых мероприятий могут применяться не только к организаторам, но и к их участникам. "Например, ч.1 ст.23.34 КоАП как раз предусматривает ответственность участника за нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, другого массового мероприятия, а также за публичные призывы к их организации или проведению с нарушением установленного порядка", - отметил прокурор.

За подобные нарушения грозит административное взыскание в виде предупреждения, или штрафа в размере до 30 базовых величин (БВ в настоящее время составляет Br25,5), или административного ареста. Кроме того, организаторы и участники массового мероприятия обязаны возмещать причиненный во время его проведения вред гражданам и организациям. "Граждане могут оказаться вовлеченными и в совершение других противоправных действий: неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа (организации) при исполнении им служебных полномочий, мелкое хулиганство. За это также предусмотрены соответствующие меры ответственности", - добавил Сергей Хмарук.

Прокурор обращает внимание взрослых на риски, при которых подростки могут стать участниками несанкционированных мероприятий. "В силу несформированной жизненной позиции, дети, молодежь наиболее уязвимы и могут быть подвержены влиянию со стороны недобросовестных людей", - подчеркнул Сергей Хмарук и призвал родителей посмотреть, чем живут их дети, в том числе на просторах интернета. "Возможно, это поможет уберечь их от необдуманных поступков", - резюмировал он.-0-

Фото прокуратуры города Минска