Прокуратура назвала основные причины насилия над несовершеннолетними

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минской области проанализировала работу субъектов профилактики и выделила основные причины и условия совершения преступлений против половой неприкосновенности и свободы несовершеннолетних, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

Отмечается, что такие преступления связаны с особенностями личностей осужденных, которые вели аморальный образ жизни, ранее привлекались к уголовной и административной ответственности. Среди причин - социальная безответственность близких родственников потерпевших, которые скрывают факты насилия от окружающих и не хотят привлекать виновных к ответственности. Более того, законные представители несовершеннолетних не всегда контролируют их времяпрепровождение. Прокуратура в числе причин также назвала ненадлежащую профилактическую работу специалистов уполномоченных органов и служб по выявлению семейного неблагополучия.

В борьбе с этими преступлениями важно на ранней стадии обнаружить начало противоправных действий злоумышленников. Вместе с тем одна из наиболее значимых проблем заключается в высокой латентности таких преступлений. В итоге виновные долгое время остаются вне поля зрения правоохранительных органов, а несовершеннолетние подвергаются систематическому насилию.

Зачастую преступления удается выявить в результате мониторинга соцсетей и тематических сайтов. Более того, педагогические работники в 2019 году направили в органы внутренних дел 12 сообщений о фактах насилия над детьми. Правоохранительные органы совместно с другими субъектами профилактики проводят мероприятия, в том числе по республиканской межведомственной программе "Забота" и во время акции "Безопасные каникулы".

Благодаря комплексу мер по предупреждению преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних число потерпевших в 2019 году в Минской области сократилось на 27%.

Прокуратура Минской области и далее будет уделять повышенное внимание работе субъектов профилактики по предупреждению преступлений этой категории.-0-