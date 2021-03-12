Прокуратура опротестовала приговор Борисевич за подстрекательство к разглашению врачебной тайны

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура опротестовала приговор Борисевич по делу о подстрекательстве к разглашению врачебной тайны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

"Прокуратура города Минска опротестовала в апелляционном порядке приговор суда Московского района Минска о подстрекательстве к разглашению врачебной тайны в отношении редактора отдела ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" Екатерины Борисевич ввиду мягкости назначенного наказания", - отметили в прокуратуре.

Суд Московского района 2 марта признал Екатерину Борисевич и врача анестезиолога-реаниматолога УЗ "ГК БСМП" Минска Артема Сорокина виновными. Борисевич назначено шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии в условиях общего режима. Врач за разглашение врачебной тайны приговорен к двум годам лишения свободы с отсрочкой на год.

По информации обвинения, "Борисевич с 12 по 13 ноября 2020 года в нарушение порядка получения, предоставления и распространения информации, составляющей врачебную тайну, без согласия пациента или иных уполномоченных лиц в ходе неоднократных соединений по сетям электросвязи с Сорокиным путем просьб и уговоров склонила его к предоставлению устной информации о пациенте больницы Романе Бондаренко, проходившем лечение и скончавшемся в указанном учреждении 12 ноября 2020 года, а также к передаче через мессенджер Telegram фотокопий медицинской документации Бондаренко".

Сорокин, поддавшись уговорам, умышленно незаконно разгласил сведения о факте поступления Бондаренко в стационар и состоянии его здоровья, наличии заболевания, диагнозе, результатах медицинского освидетельствования и иные данные, в том числе личного характера.

Борисевич использовала полученную от Сорокина информацию и электронные фотографии документов для подготовки материала, который под заголовком "Врач БСМП: "У Романа Бондаренко было ноль промилле алкоголя, вообще ничего не нашли" был размещен 13 ноября 2020 года от ее имени на интернет-портале tut.by.

Как отмечали ранее в Генпрокуратуре, распространение информации, в том числе ложной, неограниченному кругу лиц и ее противопоставление официальным комментариям госорганов вызвали общественный резонанс и создали атмосферу недоверия к компетентным службам. Это негативно повлияло на состояние правопорядка и повлекло за собой тяжкие последствия - привело к повышению напряженности в обществе, побудило граждан к проведению незаконных массовых мероприятий, иным противоправным деяниям.-0-