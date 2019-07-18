Прокуратура взяла на контроль выполнение инвестпрограмм по строительству социально значимых объектов

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органы прокуратуры проверили исполнение законодательства о формировании и выполнении региональных инвестиционных программ, которыми предусмотрено строительство социально значимых объектов. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации Генеральной прокуратуры Беларуси.

"Установлено, что на всех стадиях допускались нарушения - от определения объектов строительства и исполнителей до контроля за соблюдением сроков и использованием бюджетных средств. В результате бездействия должностных лиц исполкомов не реализован ряд социально значимых проектов в Минске, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областях", - рассказали в Генпрокуратуре.

Так, согласно условиям договора между УП "Медик" и РУП "Институт жилища - НИПТИС им.Атаева С.С.", в 2016 году в Минске должно было завершиться проектирование реконструкции 11-й городской клинической больницы. Она с 2011 года находится в неудовлетворительном техническом и санитарном состоянии. "В результате халатного отношения должностных лиц Мингорисполкома и УП "Медик" не закончено проектирование первой очереди реконструкции. При этом в 2016 году работы стоимостью Br1,4 млн были полностью оплачены, санкции за неисполнение договорных обязательств превысили Br200 тыс. Несмотря на это, не поставлен вопрос о замене проектной организации, возврате бюджетных средств и взыскании штрафных санкций", - отметили в Генпрокуратуре.

Аналогичную ситуацию прокуроры выявили при реконструкции столичного детского сада №474 под Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации детей и подростков с особенностями психофизического развития.

По условиям договора подряда с ООО "Торес", завершение строительства этого объекта было определено на декабрь 2013 года. Но работы велись со значительными отступлениями от требований технических нормативных правовых актов и проектной документации. Представители заказчика и одновременно технического надзора - КУДП "УКС Запад" - принимали и утверждали акты сдачи-приемки фактически невыполненных строительно-монтажных работ. В итоге к моменту окончания срока реализации проекта готовность объекта составила 38%. Согласно акту контрольного обмера, стоимость выполненных работ была завышена на Br90 тыс.

"Кроме того, на протяжении строительства заказчик не обеспечивал сохранность возведенных конструкций, технологического оборудования и материалов на объекте. Это повлекло причинение ущерба и дополнительные финансовые затраты из бюджета в размере свыше Br250 тыс.", - проинформировали в Генпрокуратуре.

Грубые нарушения законодательства допущены и при возведении иных объектов. К примеру, общежития малосемейного типа для медработников в д.Лесковка Минского района, Минского областного конноспортивного комплекса "Урожайный", средней школы в микрорайоне №6 г.Борисова, терапевтического корпуса Осиповичской ЦРБ и административно-лечебного корпуса Гродненского областного клинического центра "Фтизиатрия".

По результатам проверок органы прокуратуры внесли представления в Гомельский, Гродненский, Минский, Могилевский облисполкомы, Минский горисполком. По ряду выявленных нарушений организованы проверки в рамках уголовно-процессуального законодательства. Прокуратура взяла на контроль выполнение инвестпрограмм о строительстве социально значимых объектов.

"Одновременно Генеральная прокуратура проинформировала премьер-министра о состоянии законности при разработке и выполнении инвестиционных программ. Предложила рассмотреть поднятые вопросы на уровне правительства с приглашением представителей Генпрокуратуры, КГК, областных и Минского городского исполкомов, всех заинтересованных министерств и ведомств", - сообщили в Генпрокуратуре.-0-