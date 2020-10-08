8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокурорам за пять лет подано 447 ходатайств о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, сообщил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед на 30-м заседании Координационного совета генпрокуроров государств - участников СНГ, которое впервые прошло в режиме видеоконференцсвязи, сообщает БЕЛТА.

Институт досудебного соглашения о сотрудничестве с прокурором введен в уголовный процесс в январе 2015 года. "За 5 лет прокурорам подано 447 таких ходатайств. Как правило, они поступали по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом психоактивных веществ, о коррупционных преступлениях и хищениях, сопряженных с несанкционированным доступом к компьютерной информации", - сказал Андрей Швед.

При этом удовлетворено менее трети заявленных ходатайств. Основные причины, по которым были отказы, заключались в том, что сведения, которые сообщал обвиняемый (подозреваемый), уже были известны следствию либо являлись заведомо ложными.

"Примечательно, что отказ прокурора в удовлетворении такого ходатайства не подлежит обжалованию. А заключенное соглашение не может быть расторгнуто по желанию сторон. Только суд имеет право принимать решение по существу соглашения и делать вывод о законности процедуры его заключения и его исполнении", - констатировал Андрей Швед.

Суды рассматривают эту категорию уголовных дел в общем порядке с обязательным участием прокурора. На сегодня рассмотрено более 90 таких дел. В отношении всех обвиняемых вынесены обвинительные приговоры. Отдельные досудебные соглашения признаны невыполненными, поскольку обвиняемые отказались давать показания в суде, хотя признавали свою вину в ходе предварительного следствия.

В результате выполнения обвиняемыми досудебных соглашений в республике выявлено и раскрыто более 100 тяжких преступлений.

В ходе заседания дана оценка работе Координационного совета генпрокуроров по итогам 2019 года в реализации межгосударственных программ сотрудничества по борьбе с преступностью, в том числе в киберпространстве, терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, незаконной миграцией, а также по укреплению пограничной безопасности на внешних границах. Участники форума обменялись передовым опытом надзорной деятельности.

Очередное заседание Координационного совета генеральных прокуроров в 2021 году пройдет в Казахстане. Председателем совета на ближайший год определен генпрокурор России Игорь Краснов.-0-