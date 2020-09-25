Прокуроры Беларуси и России отметили высокий уровень учения "Славянское братство - 2020"

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура Беларуси совместно с прокуратурой Брестской области и военной прокуратурой Западного военного округа России проверила исполнение законодательства во время белорусско-российского учения "Славянское братство - 2020". Об этом сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.

Прокуроры на месте изучили вопросы размещения и деятельности военнослужащих в условиях полигона, санитарно-техническое состояние полевых объектов. Особое внимание уделялось безопасности военной службы, сохранности вооружения, военной и специальной техники, а также охране окружающей среды.

Прокуроры отметили профессионализм и высокий уровень учений, в том числе при массовой высадке десанта и боевой техники.

При проверке прокуроры пообщались с военнослужащими, ответили на вопросы.

Учение "Славянское братство - 2020" проходило с 14 по 25 сентября на территории Беларуси. С российской стороны в нем участвовали более 900 военнослужащих Псковского, Ивановского и Тульского гвардейских соединений Воздушно-десантных войск, было задействовано около 100 единиц военной и специальной техники.-0-