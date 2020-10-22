22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуроры направили в суды более 40 уголовных дел по фактам нарушения общественного порядка, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела информации Генпрокуратуры Дмитрий Брылев.

Он проинформировал, что с 9 августа возбуждено более 400 уголовных дел в связи с массовыми беспорядками, организацией и подготовкой действий, грубо нарушающих общественный порядок, сопротивлением, насилием или угрозой его применения к сотруднику милиции, осквернением и порчей имущества, хулиганством и иными противоправными действиями. Из них прокуроры к этому времени направили в суды для рассмотрения более 40 уголовных дел.

"Причиненный противоправными действиями ущерб обвиняемые часто возмещали добровольно еще на стадии предварительного следствия", - сказал Дмитрий Брылев. Он пояснил, что речь идет прежде всего о повреждении служебных автомобилей МВД и иного имущества, памятников, дорожного покрытия, проезжей части, государственной символики. В остальных случаях исковые требования о возмещении причиненного ущерба заявляют прокуроры.

Ряд обвиняемых уже осужден, в том числе к лишению свободы. По словам замначальника отдела, государственные обвинители с учетом обстоятельств преступлений ориентируют суды на вынесение максимально суровых мер наказания в отношении обвиняемых.

Дмитрий Брылев также обратил внимание, что сопротивление сотруднику милиции или иному лицу при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка с применением насилия или такой угрозы предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. "Прокуроры нацеливают правоохранительные органы на реализацию принципа неотвратимости ответственности и установление всех лиц, совершивших правонарушения и преступления против общественного порядка", - добавил он.-0-