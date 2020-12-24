Прокуроры выявили в некоторых организациях факты ущемления прав работников

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуроры выявили в некоторых организациях факты подмены трудовых отношений гражданско-правовыми, сообщила БЕЛТА старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов прокуратуры Минской области Ольга Гридюшко.

Такая практика, когда трудовые отношения подменяются гражданско-правовыми или гражданско-правовые договоры заключаются с нарушением законодательства, создает условия для ущемления прав работников, лишает их гарантий и компенсаций, негативно отражается на мотивации к труду, отметила Ольга Гридюшко.

При проведении надзорных проверок и рассмотрении обращений граждан в этом году такие случаи выявлялись прокурорами Борисовского, Копыльского, Слуцкого, Смолевичского районов и Жодино.

Случаи подмены трудовых отношений, в частности, установлены в Дзержинском районе на одном из коммунальных сельскохозяйственных унитарных предприятий. Там были заключены гражданско-правовые договоры на работы, выполнение которых характерно для профессий рабочих по трудовому договору (контракту). В Смолевичском районе в ряде случаев РУП заключались договоры подряда, которые предусматривали характерные для трудового договора (контракта) работы, имеющие постоянный характер и не ограничивающиеся определенным объемом. В обоих случаях после реагирования прокуратуры нарушения устранены.

Также были случаи, когда работников нанимали по гражданско-правовым договорам, составленным с нарушениями. В частности, в них не указывались существенные условия о сроке выполнения, виде и объеме работ, порядке расчета сторон, ответственности заказчика за неисполнение обязательств по оплате работ и др.

Например, прокуратура Слуцкого района объявила директору строительной организации официальное предупреждение о недопустимости повторного нарушения законодательства при оформлении найма. Речь шла о том, что в договорах возмездного оказания услуг, заключенных между работодателем и работником, не предусматривалась ответственность за неисполнение заказчиком обязательств по оплате услуг в виде неустойки в размере 0,15% невыплаченной суммы за каждый день просрочки, а также не указаны обязанности сторон по обеспечению безопасных условий работы.

Всего в этом году для обеспечения соблюдения прав граждан при трудоустройстве органами прокуратуры области внесено 4 представления, вынесено 1 предписание, объявлено 1 официальное предупреждение, за допущенные нарушения привлечены к дисциплинарной ответственности 5 человек.-0-