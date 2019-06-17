Промоакцию к II Европейским играм провели в Лионе

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси во Франции провело в Лионе промоакцию II Европейских игр, сообщили БЕЛТА в посольстве.

В мероприятии участвовали президент Олимпийского комитета региона Овернь-Рона-Альпы Кристиан Леварле, глава администрации 7-го округа Лиона Мириам Пико, а также более 50 бизнесменов, спортивных функционеров, туристических операторов, журналистов, представителей белорусской и русской диаспор.

Для гостей промоакции провели презентацию Минска и хода подготовки к Играм. Их ознакомили с расписанием соревнований и культурных мероприятий, представили экономические возможности сотрудничества и туристический потенциал Беларуси. Среди участников промоакции провели розыгрыш билетов на спортивные соревнования.

Национальный колорит мероприятию придавали выступление цимбалистки Анастасии Луневой и вернисаж работ белорусских художников, проживающих во Франции: Ирины Котовой, Ольги Демкиной, Натальи и Алины Ольховых.

Фото посольства Беларуси во Франции

За 40 лет побратимства между Минском и Лионом сложились очень тесные контакты, поэтому привлечь внимание французской публики к мультиспортивному форуму, который пройдет в белорусской столице с 21 по 30 июня, стало закономерной инициативой.-0-