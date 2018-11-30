Проморолик о Беларуси удостоен приза на конкурсе в Шанхае

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Видеоролик "Беларусь. Звыш за чаканне" признан лучшим в номинации "Самое красивое видео" на международном конкурсе туристических видео Global Travel Video Competition, который прошел в Шанхае. Специальное свидетельство об этом посол Беларуси в КНР Кирилл Рудый вручил заместителю министра спорта и туризма Михаилу Портному, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Беларуси Владимир Нестерович.

Конкурс Global Travel Video Competition прошел уже в третий раз. Беларусь в нем участвовала впервые. От страны творческую работу представило Национальное агентство по туризму, по заказу которого видеоролик изготовила компания VARVIS Production (режиссер Сергей Воропаев). В конкурсе принимали участие Беларусь, Египет, Израиль, Испания, Республика Корея, Турция, Хорватия, Шри-Ланка, Япония и другие страны.

"Очень приятно, что ролик о Беларуси понравился взыскательному жюри, которое по достоинству оценило красоту и привлекательность нашей страны. Мы будем рады, если благодаря этому к нам приедет больше туристов из Китая", - отметил Михаил Портной.

По его мнению, это особенно примечательно в Год туризма Беларуси в Китае, во время которого прошло множество мероприятий, позволивших активизировать сотрудничество между странами, укрепить связи между белорусским и китайским народами.-0-