Промышленность, транспорт, гуманитарная сфера: в Минске обсудили направления сотрудничества Беларуси с Москвой

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание рабочей группы по координации взаимодействия Беларуси и города Москвы состоялось сегодня в белорусской столице под руководством председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, передает корреспондент БЕЛТА.

Делегацию правительства Москвы возглавил руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин.

Стороны обсудили итоги двустороннего сотрудничества и реализацию Плана программных мероприятий Республики Беларусь и города Москвы по развитию торгово-экономического, научно-технического, гуманитарно-культурного и социального сотрудничества на 2020-2022 годы; вопросы сотрудничества в сферах промышленности, поставок коммунальной и пассажирской техники белорусского производства, в строительстве и капитальном ремонте жилья.

Владимир Кухарев отметил тесное взаимодействие с Москвой и тенденцию по формированию кооперативных связей, большие перспективы сотрудничества в промышленной, строительной, транспортной, гуманитарной и других сферах, вопросах борьбы с пандемией.

"Очень хорошие перспективы по поставкам автобусов, электробусов. Также обсуждались вопросы строительства, реновации жилфонда в Москве; метростроения. В том числе наш проектный институт видит не только перспективы на рынке Москвы, но и возможность вместе с "Мосметропроектом" работать на международном рынке", - конкретизировал Владимир Кухарев.

Москва по итогам января - октября 2021 года занимает второе место среди регионов России по экспорту белорусских товаров. Товарооборот составил $3734,6 млн (плюс 27% к уровню того же периода прошлого года), в том числе экспорт - $2478,9 млн (плюс 28,3%), импорт - $1255,7 млн (плюс 24,5%). Увеличились поставки легковых автомобилей, обуви с верхом из натуральной кожи, прутков из нелегированной стали, грузовых железнодорожных или трамвайных вагонов, сыра и творога, чулочно-носочных изделий, рыбы сушеной, соленой, копченой, переработанной другим способом, специфических товаров, масла сливочного, мебели и ее частей. Есть падение в поставках приборов и устройств медицинского назначения, говядины, цветочной продукции и некоторых других.

"Этот результат надо наращивать, не останавливаться на достигнутом. Если есть какие-то вопросы и проблемы, их надо решить", - заключил Владимир Кухарев.

Сергей Черемин обратил внимание на важность торгового сотрудничества, особенно в сфере продовольствия. По его словам, примерно 20% в импорте продовольствия российской столицы составляют товары из Беларуси, особенно молочная продукция. В различных районах Москвы регулярно проводятся ярмарки белорусских товаров.

Немало автотехники белорусского производства используется городскими коммунальными структурами и службами, особенно ценится населением современный экологичный электротранспорт, обсуждаются возможности новых поставок, организации совместного производства. Заключено 28 различных соглашений с белорусскими партнерами в сфере образования, продолжаются визиты на экспертном уровне и встречи онлайн.

"Задачи плана выполнены практически по всем отраслям, - резюмировал Сергей Черемин. - Для нас важно продолжать сотрудничество во всех сферах, особенно взаимодействие с регионами".

У делегации гостей запланированы еще встречи, а также посещение Парка высоких технологий и Инновационного центра "Горизонт".

Следующее заседание рабочей группы Сергей Черемин предложил провести в Москве. "Договорились, что в следующем году разработаем новую программу сотрудничества - на 2023-2025 годы. Надеюсь, 2022 год станет плодотворным и переломным в нашем сотрудничестве. Уверен, что связи между белорусскими партнерами и московскими компаниями, департаментами правительства Москвы будут упрочняться и только расширяться. Беларусь остается для нас одним из стратегических партнеров", - сказал он.-0-