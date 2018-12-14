ПРООН хочет подтолкнуть белорусок быть смелее в бизнесе

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщины не любят рисковать, когда дело касается бизнеса. Программа развития ООН в Беларуси намерена подтолкнуть белорусок к большей активности через реализацию проектов на основе поведенческого анализа. Об этом сообщил сегодня журналистам координатор проектов ПРООН в Беларуси Кирилл Тежкин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Недавно при поддержке посольства Великобритании в Беларуси ПРООН начала исследовательскую инициативу, которая направлена на изучение новых подходов к повышению женской занятости и развитию женского предпринимательства. Уникальность ее в том, что мы сотрудничаем с британской компанией, которая занимается поведенческим анализом: стереотипы, препятствия как со стороны условий, общества, так и со стороны самих женщин", - сказал Кирилл Тежкин.

Он отметил, что пока ПРООН ожидает предварительный отчет по итогам исследования, уже доступны некоторые первые наблюдения британских экспертов. "Например, то, что женщины менее склонны рисковать, когда дело касается бизнеса. Также, реагируя на вакансии, они считают, что должны четко соответствовать всем заявленным требованиям нанимателя. С такими маленькими проблемами мы бы хотели работать, чтобы подталкивать женщин занимать более активную позицию, начинать свой бизнес", - привел примеры Кирилл Тежкин.

Также экспертами отмечен нюанс: при равных заявленных условиях у женщины меньше шансов получить кредит, чем у мужчины. Однако есть и инфраструктурные проекты, которые стимулируют, - например, государственные субсидии на организацию предпринимательства. "Все еще сохраняется определенный разрыв в заработной плате мужчин и женщин. И это тоже одна из вещей, с которыми хотелось бы поработать. Это та сфера, в которую мы могли бы направить свои усилия в ближайшем будущем через какие-то проекты", - заключил представитель ПРООН в Беларуси.

Британские эксперты провели в Беларуси неделю, они встречались с разными заинтересованными сторонами - представителями Минтруда и соцзащиты, женских организаций, выезжали в регионы, беседовали с местными властями.-0-