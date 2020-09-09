ПРООН проведет бесплатные тренинги для восстановления бизнеса после COVID-19

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа развития ООН проведет для предпринимателей серию бесплатных онлайн-тренингов по внедрению цифровых решений в бизнес. Об этом БЕЛТА сообщили в ПРООН в Беларуси.

Цель тренингов - повысить цифровизацию процессов малого и среднего бизнеса и помочь предпринимателям оставаться конкурентоспособными на рынке. Программа обучения составлена на основе "Руководства для малого и среднего бизнеса по использованию цифровых решений", которое было разработано по инициативе ПРООН по преодолению негативных последствий COVID-19 для бизнеса. Презентация бесплатного пособия пройдет на тренингах.

Во время трехчасового онлайн-обучения участники получат практические инструменты для применения в своем бизнесе. Тренинги подойдут предпринимателям, руководителям отделов продаж, фрилансерам, наемным сотрудникам, которые хотят роста в организации или ищут новую для себя сферу работы.

Чтобы присоединиться, им необходимо выбрать наиболее полезный для себя тренинг и оставить заявку (пройти обучение можно по всем предложенным темам). В день мероприятия зарегистрированным участникам пришлют ссылку для входа на платформу Zoom.

Первый тренинг состоится 15 сентября по теме "Чек-лист SMM для малого бизнеса: от первого поста до первой продажи". Далее 19 сентября запланирован онлайн-тренинг "Как email-маркетинг может помочь вашему бизнесу?". А 26 сентября все желающие смогут узнать, как повысить продажи, используя современные инструменты управления, для чего нужна CRM и какой первый шаг надо сделать на пути к автоматизации бизнес-процессов.-0-