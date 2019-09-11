ПРООН в Беларуси планирует развивать проект по изучению влияния климата на здоровье пожилых людей

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ПРООН в Беларуси при поддержке Европейского союза реализует два масштабных проекта: по профилактике неинфекционных заболеваний, продвижению ЗОЖ и содействию местному развитию. 12 инициатив из этих проектов связаны с поддержкой пожилых людей, организация планирует развивать это направление, в частности, изучать влияние изменений климата в Беларуси на здоровье людей в возрасте. Об этом сообщил журналистам сотрудник по коммуникации и продвижению ПРООН в Беларуси Алексей Чистодарский, передает корреспондент БЕЛТА.

"В дальнейшем мы планируем расширить список тем по стратегии активного долголетия. Особенно в сфере повышения экономической активности и обучения людей пожилого возраста, продвижения и популяризации волонтерства людей "серебряного возраста". Еще одна интересная тема, которая может стать частью нашего климатического портфеля, - это влияние изменений климата на людей пожилого возраста в Беларуси", - сказал Алексей Чистодарский.

Пока же благодаря проекту ПРООН в Беларуси, направленному на продвижение ЗОЖ и повышение физической активности людей в регионах, в Жабинковском районе в мастер-классах приняли участие 250 пенсионеров. Они обучались скандинавской ходьбе, лыжам и инклюзивной гимнастике. Результаты мониторинга показали, что 70% всех участников смогли реально повысить уровень своей физической активности.

Развиваются проекты по профилактике неинфекционных заболеваний с фокусом на сердечно-сосудистые болезни. Так, в Сморгонском районе появилась школа здоровья. Под контролем профессиональных терапевтов обучение прошли 600 пенсионеров. Люди пожилого возраста учились измерять кровяное давление, следить за уровнем сахара в крови, постигали азы здорового питания. После обучения все участники могли самостоятельно контролировать состояние своего организма.

В целях создания лучших условий жизни для пожилых людей в регионах, повышения их информированности в Пружанском районе был оборудован компьютерный класс, открыты школа красоты и здоровья, классы по вокалу.

В Березовском районе на базе территориального центра социального обслуживания населения был создан центр психологической разгрузки. Для пожилых людей стали доступными консультации от профессиональных психологов, кружки по арт-терапии и кино.-0-