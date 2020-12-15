ПРООН в новом докладе о человеческом развитии призывает ослабить негативное воздействие на планету

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По мнению Программы развития ООН (ПРООН), общества, обремененные множеством проблем, ставят людей и планету на путь катастрофы. Призыв ослабить негативное воздействие человека на планету составляет основу очередного Доклада ПРООН, в который включен новый, экспериментальный индекс прогресса человечества. Об этом БЕЛТА сообщили в представительстве ПРООН в Беларуси.

В докладе перед мировыми лидерами ставится жесткий выбор: принять решительные меры для ослабления колоссального давления, которому подвергаются окружающая среда и природный мир, или прогресс человечества застопорится.

"Человечество сегодня имеет больше власти над планетой, чем когда-либо прежде. На фоне COVID-19, рекордных температур и стремительно нарастающего неравенства пришло время использовать эту власть для того, чтобы переосмыслить, что для нас означает прогресс, где выбросы парниковых газов и ресурсозатраты больше не являются скрытыми", - сказал администратор ПРООН Ахим Штайнер. "Как показано в докладе, ни одна страна мира еще не достигла очень высокого уровня человеческого развития, не оказав колоссального давления на планету. Но мы могли бы стать первым поколением, которое исправит эту несправедливость. Это следующий рубеж человеческого развития", - отметил он.

В докладе утверждается, что в то время, когда люди и планета вступают в новую геологическую эпоху - антропоцен, или эпоху человека, - пора всем пересмотреть движение к прогрессу, учитывать опасное давление человечества на планету и ликвидировать серьезный дисбаланс власти и возможностей, препятствующий изменениям.

Для иллюстрации этой точки зрения в 30-м, юбилейном выпуске Доклада о человеческом развитии "Новый рубеж: человеческое развитие и антропоцен", представлен новый, экспериментальный подход к составлению ежегодного Индекса человеческого развития (ИЧР).

За счет включения в ИЧР, который учитывает такие показатели, как здоровье, образование и уровень жизни в стране, двух дополнительных элементов - объема выбросов двуокиси углерода и ресурсозатрат страны - индекс показывает, как бы изменилась глобальная картина развития, если бы при определении прогресса человечества в качестве ключевых элементов учитывались благосостояние людей и ослабление давления на планету.

Благодаря такому ИЧР (или ИЧРД - с учетом давления на планету) возникает новая картина мира, которая дает менее радужную, но более четкую оценку прогресса человечества. Например, более 50 стран выбывают из группы очень высокого уровня развития из-за своей зависимости от ископаемых видов топлива и объема ресурсозатрат.

Несмотря на эти корректировки, такие страны, как Коста-Рика, Молдова и Панама, перемещаются вверх по меньшей мере на 30 позиций, и это признание того, что ослабление давления на планету возможно.

По новым оценкам прогнозируется, что в связи с изменением климата к 2100 году в самых бедных странах мира добавится до 100 дней с экстремальной погодой, однако в случае реализации Парижского соглашения по климату в полном объеме это количество можно было бы сократить вдвое.

При этом ископаемое топливо все еще субсидируется: согласно данным Международного валютного фонда, которые цитируются в докладе, полная стоимость финансируемых государством субсидий на ископаемое топливо для обществ, включая косвенные издержки, оценивается в размере более $5 трлн в год, или 6,5% мирового ВВП.

Простое возобновление лесонасаждений и более бережное отношение к лесам могли бы обеспечить примерно четверть тех действий, которые необходимо предпринять до 2030 года, чтобы не допустить увеличения глобальной температуры на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем.

В докладе также продемонстрировано, что неравенство внутри стран и между ними, глубоко укорененное в колониализме и расизме, означает, что более богатые завладевают дарами природы и экспортируют затраты. Это сильно ограничивает возможности для более бедных и сводит к минимуму их способность как-то повлиять на ситуацию, а также подвергает их серьезным экологическим угрозам. В качестве примера возможных действий предложено как более широкое применение прогрессивного налогообложения, так и защита местных сообществ, живущих на побережье моря, через превентивные инвестиции и страхование. Этот шаг позволил бы обезопасить 840 млн человек в разных странах, живущих вдоль низко расположенныx побережий.

Таким образом, ключевым выводом Доклада является то, что главным барьером на пути трансформаций и дальнейшего человеческого развития остается неравенство как внутри стран, так и между ними. Оно же является как причиной, так и следствием давления, которое мы оказываем на планету.-0-