ПРООН запускает новый механизм поддержки Беларуси в борьбе с COVID-19

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ПРООН запускает новый механизм оперативной поддержки Беларуси в борьбе с распространением вируса COVID-19 и преодолении его социально-экономических последствий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ПРООН.

Организация объединит усилия с национальными и местными партнерами, международными организациями, агентствами системы ООН, бизнесом и окажет помощь в размере $250 тыс. Средства будут направлены на поддержку национальной системы здравоохранения, помощь наиболее уязвимым группам, анализ последствий и пилотирование краткосрочных и долгосрочных решений для преодоления негативного влияния последствий коронавируса на социальную сферу и экономику Беларуси.

Пакет конкретных мер помощи включает несколько направлений. Среди них помощь в оперативной закупке качественного оборудования, средств медицинской защиты и медикаментов для усиления возможностей национальной системы здравоохранения по реагированию на вызовы СOVID-19. Предусмотрена совместная работа с бизнесом, национальными и местными партнерами по поддержке и развитию волонтерского движения, которое необходимо для помощи уязвимым группам населения, включая людей пожилого возраста и людей с инвалидностью. Будет также проведена оценка социально-экономических последствий COVID-19 в Беларуси.

Одной из мер станет пилотирование цифровых и инновационных решений по поддержке регионального развития и социальной мобилизации. "Это поможет Беларуси оперативно и эффективно справиться как с сегодняшними вызовами, так и с последствиями пандемии в среднесрочной и долгосрочной перспективе, обеспечить полноценное восстановление и устойчивое социально-экономическое развитие страны в будущем. При разработке решений за основу возьмут опыт и наработки программной деятельности ПРООН в Беларуси", - пояснили в пресс-службе.

Особое внимание будет уделено партнерству со СМИ и использованию цифровых технологий для качественного и своевременного информирования населения о COVID-19 и преодолении его последствий.

ПРООН призывает всех партнеров присоединиться к реализации ответных мер на вызовы COVID-19 и совместной разработке долгосрочных решений по восстановлению.-0-