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25 ноября 2020, 21:37

ПРООН запускает образовательный проект по поддержке белорусского бизнеса во время COVID-19

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25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа развития ООН реализует бесплатный образовательный проект для поддержки белорусского бизнеса во время COVID-19, сообщили БЕЛТА в представительстве ПРООН в Беларуси.

"Как и во всем мире, бизнес-сообщество в Беларуси столкнулось с неожиданными трудностями, которые вызвала пандемия коронавируса. Многие предприниматели не были готовы в короткие сроки самостоятельно подхватить новые тенденции, адаптироваться и применить эффективные бизнес-стратегии в условиях, когда все быстро меняется, поэтому для помощи бизнесу в борьбе с кризисом ПРООН запускает бесплатный образовательный проект "Бизнес-19", - рассказали в представительстве ПРООН.

Программа ориентирована на обучение предпринимателей практическим навыкам ведения бизнеса в условиях пандемии. При создании проекта учитывались актуальные тренды и опыт реальных компаний, которые успешно адаптировались к работе во время COVID-19.

"Участники программы получат эффективные инструменты, которые помогут бизнесу справиться с кризисными ситуациями. Предприниматели, которые проанализируют полученную информацию, смогут разработать собственный комплекс мер по адаптации их бизнес-сферы к условиям пандемии, - отметил координатор проектов ПРООН Кирилл Стежкин. - Полученные знания также помогут восстановиться от потерь и сделать бизнес более устойчивым к любым кризисным обстоятельствам в будущем".

Образовательная программа будет состоять из двух блоков. Первая часть включает серию из 10 онлайн-лекций от бизнес-экспертов, профессиональных тренеров и владельцев собственных кампаний. Второй блок основывается на углубленном курсе обучения, где можно будет получить менторскую и консультационную поддержку от преподавателей и авторов программы. Первое мероприятие проекта пройдет 27 ноября. Занятие будет посвящено трендам и стратегическому планированию в условиях коронакризиса.-0-

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