Пропуск грузовиков через границу в украинском пункте "Вильча" приостановлен до 4 декабря

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пропуск грузовиков в "Вильче" приостановлен до 4 декабря из-за ремонта дороги, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете Беларуси.

Ремонт на автодороге Р 02, участок которой находится между украинским пунктом пропуска "Вильча" и белорусской "Александровкой", начался 29 ноября. Завершить реконструкцию дорожного покрытия планируется 31 декабря. "В связи с этим в период с 30 ноября по 4 декабря в украинском пункте пропуска "Вильча" пропуск грузовых транспортных средств будет приостановлен", - проинформировали в Госпогранкомитете.

При планировании пересечения границы Госпогранкомитет рекомендует грузоперевозчикам учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения.-0-