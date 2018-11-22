Пропуск транспорта через "Новую Гуту" ведется в штатном режиме - Госпогранкомитет

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пункт пропуска "Новая Гута" работает в штатном режиме, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Госпогранкомитете Беларуси.

Движение в пункте пропуска "Новая Гута" на белорусско-украинской границе нормализовалось с вечера 21 ноября. "Пропуск ведется в штатном режиме. Очередей не наблюдается", - проинформировали в Госпогранкомитете.

Как сообщалось утром 21 ноября, в украинском пункте пропуска "Новые Ярыловичи" Черниговской таможни граждане Украины блокировали дорогу. В связи с этим наблюдались затруднения при пересечении границы.-0-