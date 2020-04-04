Пропуск транспорта прекращен на белорусско-российском участке границы у Перелевки

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пропуск транспортных средств всех категорий, пересекающих белорусско-российский участок границы по автодороге Н4676 (возле населенного пункта Перелевка Ветковского района) прекращен органами России. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса со ссылкой на информацию Государственного таможенного комитета Беларуси.

В настоящее время на данном участке границы со стороны России установлены знаки, запрещающие движение как на въезд в страну, так и на выезд из нее.

Контролирующие органы России рекомендуют с 1 апреля проезжать белорусско-российскую границу по автодороге М10 (возле населенного пункта Селище Добрушского района). Сопредельный пропускной пункт со стороны - "Красный Камень" (Злынковский район, Брянская область).-0-