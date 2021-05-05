Пропуска в погранзону и погранполосу на Радуницу будут выдаваться в день обращения - ГПК

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пропуска в погранзону и погранполосу на Радуницу будут выдаваться в день обращения, сообщил сегодня журналистам старший офицер главного управления охраны границы Государственного пограничного комитета Иван Сергеев, передает корреспондент БЕЛТА.

На Радуницу немного упрощен порядок пребывания в погранзоне и погранполосе. "Погранполоса - это участок местности, который прилегает непосредственно к государственной границе и имеет глубину до 10 км. Для пребывания в пограничной полосе все граждане, независимо от того белорусы это или иностранцы, должны иметь паспорт и пропуск. Упрощение заключается в том, что пропуск будет выдаваться не в пять рабочих дней, а граждане смогут его получить в день обращения. Выдаваться он будет бесплатно, - рассказал Иван Сергеев. - Пограничная зона прилегает уже к пограничной полосе и имеет глубину до 30-50 км. Там находятся населенные пункты и большая часть мест захоронения. Для посещения пограничной зоны для граждан Беларуси никаких пропусков не требуется. Достаточно иметь при себе документ, удостоверяющий личность - паспорт либо водительское удостоверение, либо военный билет. Дети до 14 лет въезжают по свидетельству о рождении. Больше никаких документов, никаких справок, уведомлений для белорусов не требуется".

Иностранным гражданам для въезда в пограничную зону нужны паспорт и пропуск. "Другие документы не подойдут. Есть еще категория граждан, которые проживают постоянно на территории Беларуси - это иностранцы, имеющие вид на жительство. Такие граждане въезжают по виду на жительство, - отметил старший офицер. - Несмотря на то, что пропуска будут выдаваться в день обращения, все-таки рекомендую заранее позаботиться о том, чтобы получить пропуск. Не создавать ажиотаж. Тем более сейчас у нас есть возможность в электронном виде это делать. Через Единый портал электронных услуг можно заказать заранее себе пропуск. Это все делается бесплатно с этого года, госпошлины все отменены. Это больше касается иностранцев. Но в пограничной полосе, опять-таки повторюсь, для тех граждан Беларуси, у которых находятся там захоронения, соответственно, тоже можно через Единый портал электронных услуг заказать эти пропуска".

Иван Сергеев подчеркнул: вся информация о порядке посещения пограничной зоны, получения пропусков, в том числе образцы документов, размещена на официальном портале ГПК. Дополнительно сведения можно получить по телефону 8 (017) 329-18-70.

"Необходимо помнить, что в пограничной полосе имеются ограничения. Въехать можно только в определенных местах, выехать можно только в этих же местах. Запрещается проводить фото- и видеосъемку объектов органов пограничной службы, погранотрядов, а также вести переговоры с сопредельным государством. Обращаю на это внимание, чтобы в этот праздник никто случайно не попал в неприятную ситуацию", - добавил старший офицер.-0-