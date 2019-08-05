Пропускная способность "Каменного Лога" после реконструкции увеличится в три раза

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пропускная способность пункта пропуска "Каменный Лог" на белорусско-литовской границе после его реконструкции увеличится в три раза, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Если сегодня пропускная способность составляет 2 тыс. автомобилей, то после предстоящей с 2020 года реконструкции она составит 6 тыс. - 3,5 тыс. легковых, 2,4 тыс. грузовых, 100 автобусов", - отметили в ГТК.

В пункте пропуска впервые будет предусмотрена реверсивная канальная система для оформления транспортных средств из 32 каналов - по 16 в каждом направлении. В зависимости от количества транспортных средств на въезд или выезд из страны, число каналов можно будет изменять по направлениям движения. Эта система позволит сделать работу пункта пропуска более удобной.

Реконструкцию автодорожного пункта пропуска "Каменный Лог" планируется осуществлять без его закрытия в три очереди строительства. Значительно ускорить проведение таможенного контроля позволит установка стационарного инспекционно-досмотрового комплекса вместо имеющегося сейчас мобильного. Кроме того, на территории республиканского пункта таможенного оформления будет внедрена технология автоматизированного электронного распределения автомобилей по стояночным местам.

Во время реконструкции нагрузка и транспортные потоки будут перераспределены на другие пункты пропуска, расположенные на белорусско-литовской границе.

Работы по реконструкции пункта пропуска "Каменный Лог" планируется осуществить за счет заемных средств Европейского инвестиционного банка.-0-