Пропускная способность литовского "Мядининкая" снизилась - ГПК

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. По информации, полученной от литовской стороны, с 22 марта началась реконструкция пункта пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны "Каменный Лог"). Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Ранее сообщалось о снижении пропускной способности вдвое ввиду строительных и монтажных работ. Кроме того, с утра 23 марта во всех литовских пунктах пропуска на границе с Беларусью произошел сбой работы баз таможенного оформления, который до сих пор так и не устранен. Уже на следующий день в обоих направлениях через "Каменный Лог" - "Мядиникай" проехало 392 грузовика, что на 43% меньше среднего показателя за неделю и на 60% менее установленной пропускной способности. К слову, за последние семь дней суточная норма пропуска так и не выполнена.

После начала реконструкции в литовском "Мядининкае" многие грузоперевозчики стали выбирать альтернативные маршруты пересечения белорусско-литовской границы. Сегодня по состоянию на 12.00 с белорусской стороны самыми загруженными оставались "Каменный Лог" ("Мядининкай") и "Котловка" ("Лаворишкес"). Выезда здесь ожидали более 420 фур, в "Беняконях" ("Шальчининкай") - 350 грузовиков, а перед "Привалкой" ("Райгардас") находилось около 190 большегрузов.

ГПК напомнил, что в пункте пропуска "Котловка" функционирует система электронной очереди.

"Рекомендуем учитывать эту информацию при планировании поездки. Следите онлайн за очередями перед пунктами пропуска в разделе нашего интернет-портала "Обстановка на границе", - добавили в ГПК.-0-