Прорабатывается вопрос запуска аэроэкспресса в Национальный аэропорт - Авраменко

28 марта, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси прорабатывает вопрос запуска аэроэкспресса из Минска в Национальный аэропорт, сообщил сегодня журналистам глава ведомства Алексей Авраменко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы хотим создать современный аэроэкспресс, который будет заходить в Национальный аэропорт. Сейчас прорабатываем варианты, как он должен идти, есть разные мнения на этот счет", - сказал министр. Решение, по его словам, будет выработано в ближайшее время, после чего вопрос перейдет в финансовую плоскость. "Будем оценивать, сколько это будет стоить и когда мы приступим к началу этих работ с разработкой соответствующего проекта", - добавил он.

При этом Алексей Авраменко подчеркнул, что с учетом строительства второй взлетно-посадочной полосы Минтранс не видит развитие аэропорта без современного железнодорожного сообщения. "Поэтому мы будем это делать, осталось только доработать детали", -отметил глава ведомства.

Поезда из Минска до Национального аэропорта Минск были отменены в апреле 2017 года в связи с началом строительства второй взлетно-посадочной полосы.-0-

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