Проработать вопросы ресоциализации освобожденных по амнистии стоит заранее - Чайчиц

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Член Совета Республики Национального собрания, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) Виктор Чайчиц считает важным вопрос ресоциализации и поручительства, предусмотренный законопроектом об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он заявил в комментарии корреспонденту БЕЛТА.

"Возвращение тех, кто отбывал наказание, в общество, в свободную повседневную жизнь - один из самых важных вопросов, который отражен в проекте закона в виде конкретных мер", - отметил Виктор Чайчиц. Документ предусматривает, что Совет Министров, местные исполнительные и распорядительные органы организуют своевременный учет лиц, освобожденных по амнистии-2020, окажут им помощь в трудовом и бытовом устройстве.

Для несовершеннолетних, подпадающих под амнистию, будет задействован институт поручительства. Поручителями могут стать родители, близкие родственники, органы опеки и попечительства, которые обязуются контролировать и помогать в ресоциализации. Сирот или других несовершеннолетних, которых по каким-либо причинам невозможно передать родителям или близким родственникам, определят в детские дома, детские деревни (городки), школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Освобожденных несовершеннолетних могут определить в профессионально-технические училища или помочь в трудоустройстве. Ресоциализация предполагает также принятие мер, позволяющих не допустить совершение освобожденными по амнистии новых преступлений, и проведение воспитательной работы.

Инвалидов I или II группы и лиц, достигших общеустановленного пенсионного возраста, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе или помощи, определят в дома-интернаты для престарелых и инвалидов в соответствии с перечнем медицинских показаний и противопоказаний. Окажут помощь и тем освобожденным, которым необходимо лечение в амбулаторных или стационарных условиях.

"В гражданском обществе порой существует недоверие и предвзятое отношение к ранее судимым. Поэтому очень важно, как будут вести себя освобожденные по амнистии в период ресоциализации: проявят ли трудолюбие, покажут ли своим поведением, что исправились, вернулись к созидательному труду и жизни, - сказал Виктор Чайчиц. - Гражданам следует с милосердием относиться к таким людям, протягивать им руку помощи. Потому что осужденными могут быть просто оступившиеся люди, которых было бы неправильно до конца жизни считать преступниками".

По данным, которые представил 6 мая во время доклада в Совете Республики министр внутренних дел Юрий Караев, от различных видов наказаний освободят 5372 осужденных. Амнистия предполагает полное, частичное или условное освобождение от наказания, замену неотбытой части более мягким наказанием либо снятие судимости.-0-