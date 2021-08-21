Прощание с Галиной Орловой состоится 23 августа в Купаловском театре

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21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прощание с народной артисткой БССР, лауреатом Государственной премии БССР Галиной Орловой состоится 23 августа в Национальном академическом театре имени Янки Купалы, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Купаловского театра Александр Шестаков."Церемония прощания состоится 23 августа с 12.00 до 14.00 в Купаловском театре", - рассказал Александр Шестаков.На момент смерти артистке было 92 года. Она являлась старейшей актрисой Купаловского театра.Галина Орлова родилась 30 ноября 1928 года в Витебске. В 1948 году окончила студию при театре имени Якуба Коласа и была сразу зачислена в труппу этого театра.В 1991 году была признана народной артисткой БССР, в 1989-м за радиопостановки "Рыбаковай хаты" Якуба Коласа и "Хамуціуса" Аркадия Кулешова награждена Государственной премией БССР.Актриса была женой народного артиста СССР Николая Еременко-старшего и матерью известного актера народного артиста Российской Федерации Николая Еременко-младшего.-0-