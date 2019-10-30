Прощание с композитором Олегом Молчаном состоится 1 ноября в Белгосфилармонии

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прощание с белорусским композитором Олегом Молчаном состоится в Белгосфилармонии 1 ноября с 11.00 до 14.00, сообщили БЕЛТА в Министерстве культуры.

Гражданская панихида пройдет в 12.30 в Большом зале Белгосфилармонии. Похоронят композитора на Восточном (Московском) кладбище Минска.

Выдающийся белорусский композитор-песенник скончался 26 октября на 55-м году жизни после продолжительной болезни.

Умер белорусский композитор-песенник Олег Молчан Для "Песняров" Олег Молчан написал песенные циклы "Вянок", "Ave Solе, або Слова Скарыны" и множество популярных песен: "Стася", "Маргарыта", "Милая женщина", "Обманите меня", "Кума", "Юность" и другие.

Настоящим духовным гимном Беларуси стала песня Олега Молчана на стихи Янки Купалы "Малітва", которая впервые прозвучала в исполнении Владимира Мулявина, а затем неоднократно исполнялась на самых торжественных и важных государственных мероприятиях, в том числе во время акции "Малітва за Беларусь" в 2015 году.-0-