Прощание с Михаилом Козинцом состоится 31 декабря в Белгосфилармонии

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сцене Большого зала Белорусской государственной филармонии 31 декабря с 11.00 до 13.00 состоится прощание с народным артистом Беларуси, лауреатом Государственной премии, кавалером ордена Франциска Скорины профессором Михаилом Козинцом. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении.

"Гражданская панихида начнется в 12.30. Похоронят Михаила Козинца, как он и завещал, на родине - в Вилейке", - говорится в сообщении.

Михаил Козинец - народный артист Беларуси, известный дирижер и общественный деятель, один из крупнейших представителей современного музыкального искусства Беларуси. Долгие годы являлся художественным руководителем и главным дирижером Национального академического народного оркестра имени И.Жиновича. При нем оркестр достиг истинного расцвета. В качестве приглашенного дирижера исполнял десятки премьер произведений белорусских композиторов, множество сочинений русской и западно-европейской классики. На протяжении многих лет являлся профессором Белорусской государственной академии музыки, был создателем и руководителем оркестра "Молодая Беларусь", ректором академии.-0-