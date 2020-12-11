Прощание с Вячеславом Кебичем пройдет сегодня в Минске

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прощание с первым премьер-министром Беларуси Вячеславом Кебичем состоится сегодня в Доме офицеров в Минске, сообщает БЕЛТА.

Церемония пройдет с 11.00 до 13.00. После этого его похоронят на Восточном кладбище Минска.

Вячеслав Кебич умер 9 декабря. Его госпитализировали 26 ноября с тяжелым поражением легких из-за коронавируса.

Вячеслав Кебич родился 10 июня 1936 года в деревне Конюшевщина Воложинского района Минской области. Окончил Белорусский политехнический институт (сейчас БНТУ). С 1973 года был директором, с 1978-го - генеральным директором Минского станкостроительного завода им. Кирова. В 1980-1985 годах был на партийной работе. В 1985-1990 годах - заместитель председателя Совета Министров, председатель Госплана БССР. В 1990-1994 годах - председатель Совета Министров Беларуси. Лауреат Государственной премии Беларуси (1992).-0-